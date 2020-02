Nieuwe overlegronde over faunamaatregelen Somerenseweg

Er moet nog wel een provinciale subsidie van ruim 530.000 euro worden binnengehaald voordat de maatregelen genomen kunnen worden. Het voorstel over de bijdrage van bijna 17.000 euro in de vorm van cofinanciering door de gemeente werd eerder deze week unaniem gesteund door de gemeenteraad. Een hamerstuk was het raadsvoorstel echter allerminst. ABHL kon zich prima vinden in de passages en voorzieningen voor kleine dieren, maar had moeite met de plannen voor een wildtunnel in de omgeving van natuurbegraafplaats Schoorsveld en het omliggende agrarische gebied. Maaike van Breugel: ,,Er is vooral door vakgenoten met elkaar overlegd. De lokale gemeenschap is eigenlijk niet gehoord.”