Nieuwe schuilhutten in het Leenderbos

De houten overkapping halverwege de Kluizerweg is eind september opgeleverd en wordt op dinsdag 5 november officieel geopend. Zijn voorganger is anderhalf jaar geleden afgebroken. Door de invloed van regen en wind was het ruim dertig jaar oude bouwsel compleet versleten. ,,Het gemis onder wandelaars en fietsers was groot. Voor dergelijke recreatieve voorzieningen is bij Staatsbosbeheer geen of bijna geen budget. Daardoor moeten we zoeken naar creatieve oplossingen”, vertelt boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer.