Nieuwe uitbaters voor De Smeltkroes. ‘Verenigingen moeten zich weer snel thuis voelen’

Zij volgen dan Thieu en Hannie Rooijakkers op, die op die datum met de exploitatie stoppen en De Smeltkroes vanaf het begin in 1982 hebben gerund.

In afwachting van een onderzoek naar de toekomst van De Smeltkroes hebben John de Greef en Yvonne Ferwerda een contract voor acht maanden, tot 1 maart 2022. ,,Maar dat is niet onze insteek. We stappen hier niet in met de intentie om de zaak even acht maanden te overbruggen en dan weg te wezen. Wij willen hier veel langer blijven. Maar dat zal ook afhangen van de exploitatievorm die uiteindelijk uit het onderzoek komt”, zegt De Greef.

Parttime medewerkster

Hij heeft er net zijn laatste werkdag bij zijn huidige baas – Ballondeco in Eindhoven – op zitten om zich volledig te kunnen richten op de overname. Hij heeft beperkte horeca-ervaring: als vrijwilliger was hij actief in het horecapaviljoen van een tennisvereniging.

Ferwerda kent De Smeltkroes een stuk beter: zij is er al een jaar of vier parttime medewerkster. ,,We willen zoveel mogelijk de Smeltkroessfeer terugbrengen en we willen de manier van werken en omgaan met verenigingen continueren”, zegt ze. ,,Maar natuurlijk hebben we ook wel een wat nieuwe, eigen ideeën”, vult ze aan.

Meer speciaalbieren

Zo wil het stel het grote terras wat meer promoten en gebruiken. De Greef wil meer speciaalbieren in het assortiment opnemen en het koppel wil de activiteit ‘Wat eten John en Yvonne vanavond’ opzetten. Dat moet een dagmenu voor een sympathieke prijs worden, waarbij gegeten wordt ‘wat de pot schaft’.

,,Als de corona is gaan liggen, willen we eerst zorgen dat de verenigingen zich weer helemaal thuis gaan voelen”, zegt Ferwerda. De maand juni wordt gebruikt voor een soepele overdracht: dan wordt het nieuwe horecakoppel door de afscheid nemende Thieu en Hannie Rooijakkers helemaal bijgepraat over alle ins en outs van het zalencentrum.

Jos Sweens van de werkgroep die onderzoekt wat de toekomstige rol van De Smeltkroes moet zijn en welke exploitatievorm daar het best bij past, toont zich tevreden met de nieuwe exploitanten: ,,Yvonne en John voelen een verantwoordelijkheid om iets moois, wat we hebben, in stand te houden. Bovendien is Yvonne een bekend gezicht in De Smeltkroes, ze kent het reilen en zeilen en we verwachten dan ook dat er weinig overgangsperikelen zullen zijn.”

Zorgvuldigheid voor snelheid

De werkgroep hoopt voor 1 maart 2022 helder in beeld te hebben hoe de Maarheezer gemeenschap tegen De Smeltkroes aankijkt - ook op de langere termijn - en welke exploitatievorm daar het best bij past. ,,Mochten we wat meer tijd nodig hebben dan is dat voor de gemeente geen probleem is. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid”, aldus Sweens.