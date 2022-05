Nieuwe wethouders Heeze-Leende kunnen aan de bak; Yvonne van Gennip schuift door als raadslid

Ze verweet informateur Toon Snoeijen (Lokaal Heeze-Leende) achterkamertjespolitiek. ,,Het proces is niet transparant en niet eerlijk verlopen. Afspraken zijn overboord gegooid. De kiezer is in zijn hemd gezet”, aldus Maas.

Ze was ook verbaasd dat nu is gekozen voor drie fulltime wethouders in plaats van vier parttimers, waar een meerderheid van de fracties - en in eerste instantie ook Snoeijen - voor had gepleit. Of de tegenstemmers uit de CDA-fractie komen is dan ook waarschijnlijk, maar niet met zekerheid te zeggen. De stemming was namelijk anoniem.