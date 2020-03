Nieuwe wijkagente in Heeze: ‘Anoniem briefje kan al helpen’

HEEZE-LEENDE - Joyce op Heij is de nieuwe wijkagent in Heeze-Leende. Als klein meisje riep ze al dat ze agent wilde worden. Mensen helpen, en boeven vangen. Dat wilde ze.

,,Als kind speelde ik politie en boef”, vertelt de 29-jarige Joyce op Heij. ,,Ik heb een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Wilde altijd al boeven vangen. Maar het politievak omvat meer. Helpen hoort daar zeker bij. Het contact met mensen trekt me enorm aan. In dit werk kom je veel verschillende soorten mensen tegen. Van jong tot oud, van steenrijk tot straatarm, van goudeerlijk tot top crimineel.”

Quote Na de middelbare school was ik te jong om naar de politieop­lei­ding te mogen Joyce Op Heij

Het is duidelijk dat de vrouw uit Nederweert haar carrière al had uitgestippeld, maar ze moest een omweg nemen. ,,Na de middelbare school was ik te jong om naar de politieopleiding te mogen. Ik heb de opleiding tot apothekersassistente gedaan en afgemaakt. Leuke opleiding, maar toch niet mijn ding. Daarna, ik was op dat moment 19, ben ik naar de politieacademie in Eindhoven gegaan.”

Dat was in 2009. De opleiding tot hoofdagent heeft Joyce vlot doorlopen en vervroegd afgerond in 2012.

Dommelstroom

Haar standplaats is Maarheeze, maar ze is overal te vinden. ,,Dit politiebureau is nog maar drie dagen per week geopend, op maandag, woensdag en vrijdag.” Op het gemeentehuis in Budel en in Heeze zijn werkplekken beschikbaar. Het politiewerk wordt steeds centraler geregeld. ,,Sinds de reorganisatie in 2012 vallen post Maarheeze, samen met post Valkenswaard en post Geldrop, onder de naam Dommelstroom. Bezoek je een politiebureau, dan hoef je vanuit Heeze of Leende niet meer naar Maarheeze, maar kun je kiezen welk bureau voor jou het makkelijkst bereikbaar is.”

Politiewerk is meer dan alleen boeven vangen, hulp bieden of bonnen schrijven, weet Op Heij inmiddels donders goed. Bovendien, voegt ze toe: ,,Voor dat laatste hebben we bijna geen tijd meer. Om te handhaven komen we op dit moment tijd tekort.”

Ondermijning