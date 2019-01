Nieuwjaarsconcert Heeze 'Met een gouden randje' geeft terugblik op 2018

HEEZE - Het was gistermiddag zondag 13 januari inmiddels het zevende concert ‘Met een gouden randje' van Fanfare St. Nicasius in Heeze. De uitgenodigde gouden en diamanten huwelijksparen, maar ook de vele normale bezoekers, in dorpshuis 't Perron genoten van een afwisselend en licht muziekprogramma.

Fanfare van de toekomst

“Hier zit de potentie van de fanfare over tien jaar", complimenteerde fanfarevoorzitter Ton Vissers de leden van de jeugdfanfare, die gisteren het eerste deel van het nieuwjaarsconcert voor hun rekening namen. Later trad de slagwerkgroep van St. Nicasius op en na de pauze het grote fanfareorkest.

Geen walsen of marsen van Johann Strauss, maar een gevarieerd programma met muziek uit de hele wereld en in vele stijlen. "We zijn dit jaar voor het eerst afgestapt van het meer traditionele licht klassieke repertoire. Voortaan kiezen we steeds een thema voor ons nieuwjaarsconcert en dit keer heet het 'Terugblik 2018'", legde medeorganisator Ans Bosmans uit.

Film

Actuele filmbeelden ondersteunden de muziek van het fanfareorkest. "Zo hebben we aandacht voor onder meer het Britse vorstelijk huwelijk van Meghan en prins Harry en het ongeluk met de voetballertjes in die grot in Thailand. Maar ook voor de dood van de jonge Zweedse dj Avicii met zijn hit 'Hey Brother' en spelen we 'The Olympic Spirit' van John Williams vanwege de Olympische Winterspelen vorig jaar in Zuid-Korea", aldus Bosmans.

Niet helemaal de favoriete nummers van Theo de Boer (75). Hij houdt vooral van muziek van de Franse componist Maurice Ravel. Samen met zijn vrouw Annie (73) was hij één van de zeventien gouden Heezer bruidsparen die op uitnodiging van de fanfare aanwezig waren. Ook vier diamanten paren hoorden bij de vip-gasten vooraan in de zaal.

Op hun tafeltjes een fris boeketje bloemen, consumptiebonnen en bediening door de jeugdleden van de fanfare. En natuurlijk een persoonlijke ontvangst met foto-opname voor het familiealbum.

"Heel leuk en verrassend. We laten het gewoon allemaal gebeuren, net zoals bij ons huwelijksfeest vorige maand", reageerde Annie de Boer.