Nog altijd geen keuzes over bezuinigingen in Cranendonck

Hitte staat strandple­zier in Heeze niet in de weg

1 juli HEEZE - Het was het afgelopen weekend flink puffen en zweten geblazen in het dorpshart van Heeze. Een groot gedeelte van de gemeentehuistuin was voor de vijfde editie van Beachvolleybal Heeze opnieuw omgetoverd in een tropisch paradijs. Dit keer met bijbehorende temperaturen.