Nog altijd kwieke Leendenaar wordt honderd

Hennepkwe­ke­rij in Budel aangetrof­fen

22 januari BUDEL - De politie heeft gisteren in de Kempenlandstraat in Budel een hennepkwekerij opgeruimd. Er stonden in totaal 300 hennepplanten. Een verdachte is aangehouden. Volgens de politie was de stroom dusdanig aangelegd dat er een reële kans was op een woningbrand.