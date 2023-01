Nog geen duidelijkheid over locatie nieuwe school: ‘Niet blij om naar Schoot te gaan vanuit Dorplein’

CRANENDONCK - Inwoners van Budel-Dorplein zijn niet blij dat hun kinderen naar school moeten in Budel-Schoot. Met het aanbieden van een petitie die door 367 mensen is ondertekend hoopt Dorplein het tij te kunnen keren.

Het proces om tot een samenvoeging van de basisscholen Sint Andreas in Dorplein en De Wereldwijzer in Schoot te komen verloopt nog niet soepel. Ouders en de medezeggenschapsraad (MR) voelen zich gepasseerd bij de informatievoorziening en besluitvorming.



Samenvoeging scholen onafwendbaar



Vanwege het teruglopend aantal leerlingen op beide basisscholen is een samenvoeging onafwendbaar. Beide scholen zitten met hun leerlingaantal onder de norm die een school levensvatbaar maakt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuw schoolgebouw tussen beide kernen komt, maar tot die tijd moeten de Dorpleinse kinderen in Schoot naar school.

Quote We zijn het geloof kwijt dat er een nieuwe school gaat komen Roberto Vaes

Groep 1 tot en met 4 zitten al in het gebouw van De Wereldwijzer. Na de zomervakantie volgen ook de andere groepen. Een verkeerde keuze, vindt Roberto Vaes van de ouderraad van de Sint Andreas. Hij benadrukt dat de school in Dorplein op een ideale locatie ligt: midden in het dorp, dicht bij de natuur, er is voldoende parkeerruimte en in een verkeersveilige omgeving, stelt hij. Ook de onderwijskwaliteit is van hoog niveau, hoger dan in Budel-Schoot, stelt Vaes.



Nog geen duidelijkheid over nieuwe locatie



Dat naar zijn mening ouders en de MR in de besluitvorming gepasseerd worden, leidt tot wantrouwen: ,,We zijn het geloof kwijt dat er een nieuwe school gaat komen”, zegt Vaes.

Die mening wordt gevoed door het feit dat zowel scholenkoepel Skozok als de gemeente geen uitspraken kan doen over de locatie voor een nieuwe school. ,,We zijn op zoek naar een goede plek in of tussen de twee kernen. Iedere locatie heeft zijn plussen en minnen”, aldus wethouder Karel Boonen.

Onder de locaties die nu nog in beeld zijn, zijn ook de twee huidige schoolgebouwen. Een locatie in het buitengebied, tussen de twee kernen in, zou wellicht problematisch liggen bij de provincie. Toch blijft dit wel het streven.

Fusie nodig om kwaliteit te waarborgen

Het duurt nog minimaal drie jaar voor er een nieuw gebouw staat. Nol van Beurden, bestuurder van scholenkoepel Skozok, stelt dat de fusie noodzakelijk is om de onderwijskwaliteit te waarborgen. ,,Een deel van de ouders in beide kernen heeft al een keuze gemaakt om hun kinderen elders op school te doen vanwege de kwaliteit van onderwijs”, stelt hij.

Voor wethouder Marcel Lemmen is het een bewuste keuze om de kinderen uit Dorplein tijdelijk, zolang er nog geen nieuw schoolgebouw is, in Schoot naar school te laten gaan. Dat heeft te maken met het ‘weglekeffect’: er zouden meer ouders voor een school in Budel of Hamont kiezen als de kinderen uit Schoot naar Dorplein zouden moeten gaan.