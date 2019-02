Noodnummer politie na inbraakgolf in Cranendonck, verloven alle agenten ingetrokken

De politie in Cranendonck zet alles op alles om een einde te maken aan de inbraakgolf die de gemeente teistert. Nergens in Zuidoost-Brabant werd afgelopen jaar meer ingebroken dan daar. Vrije dagen van agenten zijn ingetrokken en er zijn zeven eenheden op straat. Ook kunnen mensen in de gemeente direct Whatsappen met de politie via het nummer 0618643973. Het is de eerste keer dat dit middel wordt ingezet in de regio.