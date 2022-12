‘Noordelijke verbinding’ naar De Poortmannen heeft meeste effect op verkeersintensiteit centrum Heeze

Adviesbureau Royal Haskoning DHV nam in totaal vijf tracés voor de nieuwe verbinding onder de loep. De uitkomsten van het variantenonderzoek werden donderdag gepresenteerd tijdens een drukbezochte informatieavond in dorpshuis ’t Perron in Heeze.

Volgens het college van Heeze-Leende kan de verkeersoverlast in het centrum van Heeze beter worden aangepakt als de in 2020 in gebruik genomen Randweg wordt doorgetrokken naar bedrijventerrein De Poortmannen. De nieuwe verbinding, inclusief een vrachtwagenverbod, leidt tot een verkeersafname in de Jan Deckersstraat, het Wilhelminaplein, en de Nieuwendijk.

Centrale As

Als ook de Centrale As - de nieuwe verbinding tussen de A2 en de Somerenseweg in Heeze - wordt gerealiseerd, dan zorgt dit voor een verdere afname van de verkeersintensiteit. Vooral Leende profiteert hiervan.

Bij het doortrekken van de Randweg leveren de drie noordelijke varianten volgens Royal Haskoning de meeste voordelen op met betrekking tot de beoogde doelstelling: het terugbrengen van de verkeersintensiteit in het centrum van Heeze. Ook sluiten ze goed aan op de Centrale As.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de twee zuidelijke varianten - via Het Heike - voor een verschuiving van het verkeer in het buitengebied zorgen en minder bijdragen aan het verlagen van de verkeersdruk in het Heezer dorpshart.

Tijdens de informatieavond werd duidelijk dat aanwonenden van de Leenderweg zich zorgen maken over de plannen. ,,Wordt ons woongenot ook in het onderzoek meegenomen”, vroeg een bewoonster van het noordelijke deel van de Leenderweg.

Vooral de meest noordelijke route naar De Poortmannen, via de Leenderweg en een weg parallel aan het spoor, baart haar zorgen. Deze variant zorgt voor de minste verstoring van het beekdal van De Groote Aa.

Van de drie noordelijke varianten heeft het rechtstreeks doortrekken van de Randweg naar De Poortmannen via een rotonde de minste impact op aanwonenden van Leenderweg. Bij de derde variant wordt - vanuit zuidelijke richting - voor de afbuiging links naar de Randweg een afslag richting De Poortmannen gecreëerd.

Komend voorjaar kiest de gemeenteraad uit de vijf tracés een voorkeursvariant. Wethouder Robert Groenewoud (VVD): ,,Daarna moet er nog een aantal belangrijke hobbels worden genomen, waaronder letterlijk het spoor.” Hier is de medewerking van ProRail voor nodig. Ook moet er aanvullend onderzoek worden verricht en grond worden aangekocht.

Op 9 december is er een tweede infoavond. Aanvang 19.30 uur in ’t Perron in Heeze. Aanmelden is verplicht en kan via r.peeters@heeze-leende.nl.