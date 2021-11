Notaris op het matje in conflict over verkoop perceel bouwgrond in Maarheeze

MAARHEEZE - Echt genieten in hun achtertuin is er al een tijdje niet meer bij voor Ruud en Karin Vallentin aan de Schimmelstraat in Maarheeze. Sinds ze een stuk van hun perceel hebben verkocht aan Jan van Lierop, vallen ze van de ene ergernis in de andere.

Ruud en Karin Vallentin zijn de gang van zaken rond de verkoop van een gedeelte van hun achtertuin aan de Schimmelstraat zat. De betrokken notaris Jan Thijs op de Laak van notariaat Op de Laak in Budel moest maandag voor de rechter van de ‘Kamers voor het Notariaat’ in Den Bosch verschijnen om tekst en uitleg te geven.

Quote Een notaris moet zich ten dienste stellen van zowel de koper als de verkoper Ruud Vallentin

Want Vallentin vindt dat behalve de kopende partij - Van Lierop - ook Op de Laak niet goed heeft gehandeld in de verkoop. ,,Een notaris moet zich ten dienste stellen van zowel de koper als de verkoper. Op de Laak is alleen opgekomen voor de belangen van Van Lierop”, stelde Ruud Vallentin voor de rechter.

De achtertuin van Vallentin ligt tegen het woningbouwplan aan de Vogelsberg en Patrijs in Maarheeze waarvan Jan van Lierop de initiatiefnemer is. Het conflict begint in 2018 als de koopovereenkomst tussen beide partijen over 617 vierkante meter achtertuin wordt getekend.

Leveringsdatum in contract

50 vierkante meter kan Van Lierop meteen hebben. De levering van de rest mag Vallentin bepalen. Maar in de definitieve koopovereenkomst staat plots een datum van levering: 31 augustus 2022. Vallentin tekent toch, mede omdat de verkopende partij en de notaris aangeven dat de datum slechts een formaliteit is.

Kort later geeft Van Lierop aan dat hij wel degelijk meteen na 31 augustus 2022 wil gaan bouwen. Inmiddels heeft hij het volledige perceel alweer doorverkocht, voor een veel hogere prijs.

Bij Vallentin is het vertrouwen in Van Lierop en in Op de Laak in de loop van de tijd tot het nulpunt gedaald. Ook omdat er nog andere conflicten hebben gespeeld. Zo zou Van Lierop een boom hebben weggehaald en heeft hij geprobeerd via een rechtszaak beslag te laten leggen op de grond.

Uitleg van a tot en met z

Volgens Op de Laak berusten veel veronderstellingen van het echtpaar Vallentin op misverstanden: ,,Als ze rustig naar mijn kantoor waren gekomen, had ik alles van a tot en met z kunnen uitleggen en was deze hele zaak niet nodig geweest.”

Vallentin: ,,Ik ben bij u geweest en heb u gebeld. Maar u gooide bij een van de gesprekken de hoorn op de haak. Wat moet ik dan nog?”

De rechter doet 17 januari uitspraak.