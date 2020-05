Nyrstar Budel betaalt toch meer belasting over 2010: compromis met belastingdienst

BUDEL - Na jarenlang gesteggel betaalt Nyrstar Budel alsnog meer vennootschapsbelasting over 2010. Met de fiscus is een compromis gesloten.

Moest de vestiging van Nyrstar in Budel in 2010 louter worden gezien als een loonbedrijf voor de productie van zink? Of had het met zijn eigen activiteiten op het gebied van planning en logistiek ook recht op een deel van de winst die elders in het concern was gemaakt?

Nyrstar Budel en de Nederlandse belastingdienst hebben jarenlang over deze vraag in de clinch gelegen. Onlangs bereikten ze een akkoord, zo blijkt uit een publicatie van het ministerie van financiën.

Overdracht van taken naar Zwitserland

Na overdracht van taken in 2010 aan een een zusterbedrijf in Zwitserland kon aan Nyrstar Budel fors minder winst worden toegerekend, was het standpunt van het concern. In zijn belastingaangifte kwam het tot een belastbare winst van 32 miljoen euro.

De belastingdienst maakte bezwaar. Doordat activiteiten als planning en logistiek zowel in Zwitserland als in Budel werden uitgevoerd, had de zinksmelter recht op meer winst. De belastbare winst zou niet 32 miljoen maar 188 miljoen euro bedragen. Met een tarief van zo'n 25 procent aan vennootschapsbelasting zou dat de Nederlandse schatkist tientallen miljoenen euro's schelen.

Een gang naar de rechtbank was het gevolg. Die stelde het zinkconcern in het gelijk. De Budelse vestiging zou op het gebied van activiteiten als inkoop van grondstoffen meer een adviserende rol hebben gekregen. Eindbeslissingen zouden in Zwitserland worden genomen.

Het gerechtshof in Den Bosch bleek er anders over te denken. Dat leidde tot een compromis tussen de partijen. De belastbare winst van Nyrstar Budel is vastgesteld op 122 miljoen euro. Dat is 90 miljoen euro hoger ten opzichte van de eigen belastingaangifte, maar 66 miljoen euro minder dan de fiscus eerder berekende.

Winsttoerekening multinationals

De uitspraak in de zaak kan van belang zijn voor hoe multinationals omgaan met winsttoerekening aan dochterbedrijven. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën refereert daaraan in de publicatie over de uitspraak van het gerechtshof en het bereikte compromis met het zinkbedrijf.

Als een bedrijf in een eerder stadium handelt als rechthebbende op een deel van de concernwinst dan kan het daar later niet op terugkomen, stelt de staatssecretaris.