Offroad Budel: 'Terreinrijden is zeer besmettelijk'

Volledig scherm Offroad Budel © fotomeulenhof/Bert Jansen

,,Terreinrijden is zeer besmettelijk”, zegt Johan Dirks over de populariteit van Offroad Budel. Het evenement met honderden deelnemers en ruim driehonderd vrijwilligers wordt voor de zevende keer gehouden.

Quote Het is niet de bedoeling dat Cranendon­ck dit weekend in een crossbaan verandert. Johan Dirks, 4x4-fanaat

Dirks is een van de tientallen baan- en routemarshalls die het 4x4-verkeer in goede banen moeten leiden. ,,Gelukkig hebben we de afgelopen weekenden al veel buitenterreinen kunnen uitproberen”, zegt de Budelse routemarshall, die na een bezoek aan Offroad Budel het 4x4-wereldje binnenrolde. Dirks: ,,Van het een kwam het ander. Ik kocht een terreinwagen en daarna ben ik gaan helpen met het opbouwen van de verschillende terreinen.”

Nauwgezet houdt hij de WhatsApp-groep van de marshalls in de gaten. Hierin verschijnen berichten van collega’s in het veld of meldingen die binnenkomen via de informatie- en klachtenlijn. De berichtgeving heeft onder meer betrekking op plaatsen waar een veegwagen moet worden ingezet.

Klachten

Dirks: “Het is niet de bedoeling dat Cranendonck dit weekend in een crossbaan verandert. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en klachten serieus te behandelen. Het is vooral belangrijk om proactief te reageren. En aangezien Offroad Budel een van de grootste en weinige evenementen in zijn soort is, is ook deelnemers er alles aan gelegen om het volgend jaar door te laten gaan. De sociale controle is daardoor groot.”

Het berichtenverkeer zorgt ook voor veel hilariteit. Het is altijd leuk om terreinwagens van andere merken te zien ploeteren in de modder, aldus Jeep-rijder Dirks.

De berichten blijven ditmaal vooral beperkt tot meldingen over een notoire zwartrijder. ,,Waarschijnlijk was hij te laat met inschrijven. Hij heeft een blauwe sticker op zijn voorruit, maar voor de terreinen die hij wil rijden heeft hij een zwart exemplaar nodig. Door modder over de sticker te smeren probeerde hij dit te omzeilen”, vertelt Dirks. Hij geeft aan dat het lastig is om zwartrijders van de routes te weren. ,,We rijden over openbare wegen en kunnen ze alleen tegenhouden bij privéterreinen en het hoofdterrein aan de Ruilverkavelingsweg.”

Bij het betonnen obstakelparcours aan de Fabrieksstraat in Budel is het rond het middaguur filerijden. Dirks heeft al snel door wat de opstopping veroorzaakt. ,,Daar staat een motorkap omhoog, dat is geen goed teken.”

Ondertussen heeft een oplettende collega een bekend kenteken gespot. Het is de notoire zwartrijder van eerder. Dit keer heeft hij geen modder gebruikt, maar is de sticker zwart gemaakt. Dirks: ,,Ik heb respect voor zijn creativiteit, maar die sticker gaat eraf.”