Onbegrip en verbazing over grensafsluitingen bij Hamont

Donderdag werden er stenen tractorsluizen geïnstalleerd op de Schafterweg (Achel), de Toomstraat (Hamont) en de Beverbeekse Heide, bij het weggedeelte dat aansluit op de Bergbosweg in Budel. En bij een zijweggetje van de Ruiterstraat in Hamont - bij Den Doodendraad - is een paaltje geplaatst. Met deze maatregelen wil de gemeente Hamont-Achel het autoverkeer op deze landwegen ontmoedigen en veiliger maken voor fietsers en voetgangers.