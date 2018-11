Onbekende zaagt bomen op landgoed Valkenhorst in Heeze om; Brabants Landschap staat voor raadsel

,,Het is niet zomaar kwajongenswerk", denkt De Bijl. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er jeugd het bos in gaat met zaag, om vervolgens twintig bomen om te zagen.” Hij kan echter slechts gissen waartegen de actie gericht was. ,,Is het wrevel tegen ons, tegen de natuur, tegen de jacht op wilde zwijnen? Ik heb geen idee.” Enkele jaren geleden had Brabants Landschap al eens met een enigszins vergelijkbaar mysterie te maken. Toen had iemand de sloten van de slagbomen dichtgelijmd.