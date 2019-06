Ondernemers Heeze in de clinch over centrum-management

HEEZE - Onder de circa 90 ondernemers in het centrum van Heeze is grote verdeeldheid over het plan een centrummanagement-stichting te vormen. Onderdelen van het plan zijn het aanstellen van een centrum-manager en een verplicht ondernemersfonds.

Vage plannen die er middels een overvaltactiek doorgedrukt worden. Ondemocratisch, niet transparant en zonder toegevoegde waarde, waarbij het gevaar op de loer ligt dat tegenstanders verplicht worden er toch aan mee te betalen. Sammy van Tuyll (Kasteel Heeze) en Jan Bennenbroek (Bennenbroek Fysiotherapie) hebben geen goed woord over voor het centrum-managementplan van enkelen van hun collega's. En de twee zeggen te spreken namens tientallen andere ‘vrije ondernemers’.

Fonds

De plannen voor het instellen van een zogenoemde Bedrijven Investering Zone (BIZ) hebben voor tweespalt onder de Heezer centrumondernemers gezorgd. Zo'n BIZ is een regeling volgens een landelijk model. Het initiatief ligt bij de ondernemers zelf. Als er voldoende draagvlak voor een BIZ is, komt er een fonds waarin alle ondernemer jaarlijks tussen de 300 en 500 euro moeten storten. Er komt ook een plan voor leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van het centrum. En uitgaven binnen dat plan worden met gelijke delen uit het ondernemersfonds en door de gemeente betaald. In Heeze zou dat neerkomen op jaarlijks maximaal 26.000 euro aan gemeentebijdrage.

Notaris

Om te bepalen of er voldoende draagvlak is, wordt een stemming onder de centrumondernemers gehouden. De formulieren zijn verstuurd. Er kan tot dinsdag gestemd worden. Die dag is er een bijeenkomst in 't Perron waar onder toezicht van een notaris geteld wordt. Alleen als meer dan de helft van de ondernemers stemt en als van hen minstens tweederde voor is, gaan de plannen door.

De initiatiefnemers lieten eerder aan de gemeenteraad weten optimistisch te zijn over de uitslag. Maar Van Tuyll en Bennenbroek zijn er nog niet zo zeker van dat het plan doorgaat. In ieder geval hopen ze van niet. Wat hen vooral steekt is dat er met de initiatiefnemers niet te praten viel over de juridische vorm van de organisatie. Van Tuyll: ,,De regeling staat twee vormen toe: een stichting en een vereniging. Wij willen een vereniging. Want dan word je lid en heb je ook inspraak. Zij willen per se een stichting. Volgens ons omdat ze het dan zelf voor het zeggen hebben”.

Omgekeerde wereld