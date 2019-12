Ondernemers Heeze willen geen centrumfonds met verplichte bijdrage

Ook in juni lukte het niet om voldoende ondernemers achter het plan te krijgen. Het gaat om de vorming van een centrummanagement-organisatie volgens het BIZ-model. BIZ staat voor bedrijven investeringszone. Ondernemers van bijvoorbeeld een bedrijventerrein of een dorpshart kunnen het initiatief nemen voor zo’n regeling. Onderdeel is dat alle ondernemers in zo’n gebied jaarlijks verplicht tussen de 300 en 500 euro in een fonds storten. De gemeente vult het fonds jaarlijks aan met 30.000 euro. Dat geld kan gebruikt worden om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De regeling in Heeze zou in eerste instantie voor drie jaar gelden.