Ondernemers kunnen ideeën aandragen voor nieuwe, maar toch vertrouwde invulling van Budels Schepenhuis

De Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, heemkundekring De Baronie van Cranendonck en VVV Cranendonck, die zich opmaakt voor een terugkeer naar het Schepenhuis, verenigden zich hiervoor in De Merret (Buuls voor ‘De Markt’). Om inwoners, verenigingen en ondernemers mee te laten denken over de toekomst van het monumentale pand hield de stichting in oprichting een enquête. ,,Het uitgangspunt daarbij was en is dat we het gebouw willen teruggeven aan de bevolking. Wij hebben dit traject heel voortvarend en intensief opgepakt, alleen gooide corona roet in het eten”, vertelt Frank Walkate van de initiatiefgroep. Daardoor vond de rondvraag alleen online plaats en gingen aanvullende fysieke bijeenkomsten niet door.