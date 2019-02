Onderzoek naar contant betalen in Cranendonck

Dat antwoordt burgemeester Roland van Kessel op schriftelijke vragen van Patrick Beerten (Elan). Sinds juni 2015 biedt de gemeente alleen nog de mogelijkheid om met pin te betalen aan de balie in het gemeentehuis. Kostenbesparing en veiligheid waren in 2015 redenen voor de gemeente om geen contant geld meer te accepteren. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, als mensen kunnen duidelijk maken dat betalen met de pin echt niet mogelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Burgemeester Van Kessel erkent in zijn schriftelijke antwoord, dat munten en bankbiljetten wettelijke betaalmiddelen zijn, maar dat het niet verplicht is die te accepteren. In januari is echter in de Tweede Kamer een motie van 50plus aangenomen, met als inzet dat in elk gemeentehuis in Nederland contant betaald moet kunnen worden. Ook de Europese Centrale Bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn die mening toegedaan.

Dat allemaal is voor de gemeente Cranendonck nog geen reden om het beleid aan te passen en het contant betalen weer mogelijk te maken. Er zitten, aldus de burgemeester in zijn brief aan de gemeenteraad, verschillende nadelen aan contant betalen. Te denken valt aan de veiligheid van medewerkers, de kans op menselijke fouten, de echtheid van biljetten en mogelijke fraude, aldus het antwoord.