Onderzoek naar nieuwbouw of renovatie Dirk Heziusschool in Heeze

HEEZE-LEENDE - Nieuwbouw of renovatie? Brede school Dirk Hezius in het centrum van Heeze voldoet niet meer aan de huidige onderwijs- en duurzaamheidseisen, zo stelt het gemeentebestuur van Heeze-Leende. Daarom moet nu onderzocht worden wat de beste optie is voor de school.

De basisschool aan de Schoolstraat in Heeze is gebouwd in 1950. Aan nieuwbouw hangt volgens de gemeente een geschat prijskaartje van 4,55 miljoen euro. Daarvan is 250.000 euro voor rekening van het schoolbestuur. Als gekozen wordt voor renovatie kunnen de investeringskosten mogelijk wat lager uitvallen, stelt het college van B & W.

Quote De Dirk Hezius­school is niet passend bij de onderwijs­con­cep­ten van nu College B & W in het integraal accommodatiebeleid

Het onderzoek is onderdeel van het integraal huisvestingsplan (IHP) dat in 2023 klaar moet zijn. Het IHP moet inzicht geven hoe het onderwijs zich in de komende jaren gaat ontwikkelen en of de schoolgebouwen daar nog bij passen. Vooruitlopend daarop wil het college laten onderzoeken wat er met de Dirk Heziusschool moet gebeuren: nieuwbouw of renovatie.

‘De Dirk Heziusschool is niet passend bij de onderwijsconcepten van nu’, zo schrijft het college in het integraal accommodatiebeleid waaraan nu de laatste hand wordt gelegd. Daarin zijn behalve het onderwijs, ook de sportaccommodaties en de dorpshuizen opgenomen.

Voldoende plek in huidige schoolgebouwen

De schoolgebouwen in Heeze-Leende bieden in elk geval voldoende plek voor de leerlingen; ook in de komende jaren. In totaal gaan nu 1.169 kinderen naar de zeven basisscholen in de gemeente. Het aantal leerlingen stijgt tot 2030 met zeventig, zo blijkt uit de laatste prognose uit november 2020.

Vanaf 2030 zakt het aantal weer terug naar het huidige niveau. Van een verdere daling is dan geen sprake meer.

Quote De ruimtebe­hoef­te blijft over de gehele periode stabiel; we zien geen aanleiding om hiervoor nu ruimte op te geven of in te leveren College B & W in het integraal accommodatiebeleid

‘De ruimtebehoefte blijft over de gehele periode stabiel. We zien daarom geen directe aanleiding om hiervoor nu ruimte op te geven of in te leveren’, aldus het college. Als De Triangel in De Schammert de geprognostiseerde tijdelijke groei doormaakt, krijgt de school wel tijdelijk te maken met ruimtegebrek.

Voor de scholen Merlebos en De Trumakkers, die in hetzelfde gebouw zijn gevestigd en De Talententoren in Sterksel geldt dat ruimtes leegstaan. Daarvoor zouden ondersteunende samenwerkingspartners aangetrokken kunnen worden.

Leerlingenaantallen per school

De vier basisscholen in Heeze doen wat betreft het aantal leerlingen niet veel voor elkaar onder. Op kindcentrum De Parel (voorheen de Bergerhof) zitten dit schooljaar 148 leerlingen, Dirk Hezius telt 188 leerlingen en Merlebos 204 leerlingen. Openbare basisschool De Trumakkers heeft 164 leerlingen.

In Leende krijgen 239 leerlingen les in De Triangel (in De Schammert) en 115 in de Sint Jan. 111 leerlingen krijgen in Sterksel les in De Talententoren.

Berkenschutse

Daarnaast heeft Heeze-Leende nog de onderwijsinstelling De Berkenschutse van epilepsiecentrum Kempenhaeghe. Daar krijgen in totaal 659 leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet). De onderwijsgebouwen van De Berkenschutse zijn eveneens aan vernieuwing toe. Kempenhaeghe en de gemeente zijn al geruime tijd met elkaar in overleg om tot een goed plan te komen.