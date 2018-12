Onderzoek naar terrein aan Ginderover 58 in Heeze

Patiënten­stop dreigt bij huisarts in Zuid­oost-Bra­bant

1 december EINDHOVEN/HELMOND - Het wordt moeilijk voor nieuwe patiënten om een huisarts te vinden. Zeventig procent van de praktijken in Zuidoost-Brabant denkt dat de komende vijf jaar een patiëntenstop nodig is. Nu is dat nog veertig procent. Oorzaak is oplopende werkdruk door de toenemende vraag naar zorg en het groeiende tekort aan personeel.