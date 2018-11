Onderzoek nieuwe gymzaal in Heeze

Verongeluk­te bestuurder A2 Maarheeze is 28-jarige man, spookrij­der is 63 en komt uit België

15:29 MAARHEEZE - De man die donderdagavond op de A2 bij Maarheeze verongelukte na een aanrijding met een spookrijder, is 28 en komt uit het Limburgse Weert. Dat laat de politie aan het ED weten. De 25-jarige vriendin die naast de bestuurder zat is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De spookrijder, een 63-jarige man uit België, ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Nijmegen.