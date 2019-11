Onduidelijkheid over sluiting politiebureau Maarheeze

MAARHEEZE - Het politiebureau in Maarheeze wordt niet gesloten. Burgemeester Roland van Kessel ontkrachtte dinsdag tijdens de commissievergadering geruchten over een mogelijke sluiting.

Het politiebureau is wel minder vaak open: op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op dinsdag en donderdag is het bureau gesloten, maar kunnen burgers aangifte doen op het gemeentehuis in Budel en is er de mogelijkheid om een aangifte thuis te laten opnemen.

Het terugbrengen van de openingstijden heeft te maken met de inzet van agenten elders. ,,Landelijk is er veel extra inzet nodig. Zo is een van de wijkagenten al weken in Amsterdam om advocaten te beschermen”, aldus Van Kessel.