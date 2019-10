Ongeluk op A2 bij Maarheeze: vertraging en verkeer over de vluchtstrook

Marleen Hoogendam uit Heeze breit al 43 jaar ‘Het heeft iets medita­tiefs hè dat breien’

16:09 HEEZE - Marleen Hoogendam (47) uit Heeze breit al sinds haar vierde. Op 10 oktober geeft ze een lezing over de geschiedenis van het breien in de bibliotheek van Heeze. Daarna is er een kleine workshop over een snellere manier van breien. Die geeft ze samen met haar vriendin Astrid Bogers (52).