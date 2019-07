Onorthodoxe aanpak tegen overlast azc in Cranendonck

Een asielzoeker die in Ter Apel een chauffeur in het gezicht spuugt, winkeldiefstallen pleegt en intimiderend gedrag vertoond, kan daar eenmaal in Budel vrolijk mee verder gaan. Want ook al is het probleem met overlastgevende asielzoekers inmiddels groot, van samenwerking binnen de asielketen is nog maar weinig sprake. Tot nu.