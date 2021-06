Ontmoetingsruimte ‘Marijkeflat’ is weer hip en gezellig

Plannen voor feestjes, zoals de traditionele bewonersbarbecue, worden inmiddels al volop gesmeed. Ook zijn er ideeën voor nieuwe activiteiten in de nieuw ingerichte, gezamenlijke ontmoetingsruimte. Bewoners kunnen er nu al op de hometrainer stappen, een boek lezen, spelletjes spelen en een kop koffie drinken. Allemaal activiteiten die vanwege corona anderhalf jaar lang onmogelijk waren in de ontmoetingsruimte.

Het merendeel van de bewoners van de ‘Marijkeflat’ is 75-plus. Vorige week openden de bewoners de nieuw ingerichte ontmoetingsruimte van het in 1992 opgeleverde appartementencomplex. De ‘kaartkamer’ heeft een flinke metamorfose ondergaan. Samen met Stichting Verderest en woningcorporatie woCom (de eigenaar van het gebouw) maakten de bewoners van een grijze, verouderde ruimte een kleurrijke ontmoetingsplek. ,,De wens om te vernieuwen was er al veel langer”, vertelt Ria Rutten-Duray. ,,De vloerbedekking lag er bijvoorbeeld al ruim 25 jaar en er stonden overal verschillende stoelen. Daardoor werd de ruimte de laatste jaren ook minder intensief gebruikt”, weet Annie van der Linden.

Op zoek naar een naam

Nu ze allemaal gevaccineerd zijn, kijken de bewoners uit naar de activiteiten in hun gezamenlijke huiskamer. ,,We kunnen bijvoorbeeld weer kaarten”, zegt de 99-jarig Hennie van der Plaat.

Van der Linden: ,,Wij kunnen er nu eindelijk weer tegenaan. Het is hier lang stil geweest. Veel bewoners waren bang voor het coronavirus, maar tot op heden is er gelukkig niemand ziek geweest.” Rutten-Duray: ,,Het onderling contact is al die tijd redelijk in stand gebleven, als bewoners vormen we ook een hechte groep. Er was vooral weinig bezoek van buitenaf.”