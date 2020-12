Ontsnapte ezel en pony maken wandeling door Maarheeze, maar van wie zijn ze?

Bewoner ziet ‘iets wits’ in weiland Sterksel liggen: blijkt naakte, onderkoel­de jongen, vermoede­lijk onder invloed van drugs

26 november STERKSEL - In een weiland bij Sterksel is donderdagochtend een jongen gevonden die onderkoeld was. Hij was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen, aldus een wijkagent op Instagram.