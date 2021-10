Ontwikkelaar ‘derde supermarkt’ Budel struikelt over technisch archeologieregeltje

Ontwikkelaar Van Grunsven, die al jaren bezig is een supermarkt aan de Nieuwstraat van de grond te tillen, had gehoopt dat de hoogste bestuursrechter alle bezwaren en beroepen van twee concurrerende supermarkten en een omwonende alsnog van tafel zou vegen.

Wat de beroepen van de concurrenten betreft is dat gelukt, maar niet wat het hoger beroep van de omwonende betreft. Die heeft woensdag gelijk gekregen in een einduitspraak. En hij lijkt daarmee het tapijt onder Van Grunsvens supermarktplan geheel weg te trekken.

Supermarktplan is groter dan 250 a 500 vierkante meter

Kort gezegd komt de uitspraak er op neer dat Van Grunsvens supermarktvergunning niet naadloos past in het oude bestemmingsplan ‘Kom Budel’, dat in principe een derde supermarkt met parkeerterrein toestaat. Overigens wil de gemeente helemaal geen derde supermarkt, maar voelde ze zich door een uitspraak van de rechtbank gedwongen alsnog een vergunning te verlenen.

Alleen blijkt nu in hoger beroep dat Van Grunsvens oude bouwaanvraag toch net niet aan een archeologisch bouwregeltje in plan Kom Budel voldoet. Want het supermarktplan is groter dan 250 a 500 vierkante meter.

Dienstenrichtlijn

Dus moet het gemeentebestuur van Cranendonck van de Raad van State de bouwaanvraag alsnog beoordelen aan de hand van het nieuwe bestemmingsplan ‘Kom Budel en Kom Maarheeze, herziening supermarkten en parkeren.’

Met dat nieuwe plan heeft Cranendonck de vestiging van een derde supermarkt in Budel zo goed als onmogelijk gemaakt. Ook daartegen ging Van Grunsven bij de hoogste bestuursrechter in beroep. Volgens de ontwikkelaar was het nieuwe bestemmingsplan in strijd met Europese mededingingsregels(Dienstenrichtlijn).

De Raad van State is het daar in de tweede uitspraak inhoudelijk niet mee eens. Hoewel de gemeente aanvankelijk geen goed verhaal had, heeft ze dat later met een betere onderbouwing hersteld, vindt de Raad. Daarmee blijft de blokkade voor een derde supermarkt overeind, zij het na flink wat juridisch knip en plakwerk van de gemeente.

Druiven zuur

Voor Van Grunsven zijn de druiven zuur. Want de oude bouwaanvraag, die het meest kansrijk leek, loopt op het technisch-juridische puntje van de archeologie alsnog van de rails. En het nieuwe bestemmingsplan, dat een nieuwe bouwaanvraag zinloos maakt, blijft inhoudelijk van kracht.

Hoe dan ook, de Raad van State draagt Cranendonck op alsnog een nieuw besluit over Van Grunsvens oorspronkelijke bouwaanvraag te nemen. Mocht die, naar alle waarschijnlijkheid, in het nadeel van de ontwikkelaar uitvallen kan hij direct bij de Raad van State in beroep en hoeft de ontwikkelaar niet nog een keer langs de Bossche bestuursrechter. Wordt vervolgd.