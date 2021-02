Onveilige verkeerssituatie bij takelbedrijf in Leende blijft nog wel even; gemeente gaat wel strakker handhaven

Sprankenis en de gemeente Heeze-Leende kwamen vorig jaar tot overeenstemming over de verhuizing van het bedrijf naar het Biesven, naast de ambulancepost en de brandweerkazerne. De koopovereenkomst werd in maart getekend. Op de huidige plek aan de Valkenswaardseweg in het centrum van Leende ontstaan te vaak onveilige situaties. Vrachtwagens staan geparkeerd in de berm en het laden en lossen van autowrakken gebeurt regelmatig op de weg.

Volgens wethouder Frank de Win (CDA) is de bedrijfsverplaatsing een ingewikkelde klus, maar lopen de voorbereidingen voorspoedig. ,,De intentie is om het zo snel mogelijk af te ronden”, zei hij maandagavond in de raadsvergadering nadat de fracties PvdA, Algemeen Belang Heeze-Leende en de VVD hun zorgen over de voortgang hadden geuit.

Quote Iedere twee tot drie weken zitten we met Sprankenis om tafel om de vaart erin te houden Frank de Win , wethouder Heeze-Leende

Voordat Sprankenis de oude locatie gaat verlaten moeten nog veel stappen worden gezet. De eerste steen op de nieuwe locatie moet nog gelegd worden. Sterker nog, de overdracht van de bouwgrond vindt pas plaats nadat het bestemmingsplan is aangepast. Ook dat is nog niet gebeurd.

Eerder gaf de gemeente aan dat Sprankenis in de loop van 2021 met de bouw kon beginnen. De wethouder wil nu geen datum meer noemen: ,,Het hangt af van de procedure. We willen dit zorgvuldig doen. Iedere twee tot drie weken zitten we met Sprankenis om tafel om de vaart erin te houden.”

Omwonenden sceptisch

Omwonenden hebben minder vertrouwen in een goede afloop. Zij vrezen dat Sprankenis op de huidige stek blijft zitten. Ook zijn ze teleurgesteld in de gemeente. ,,In maart vorig jaar is er een laatste overleg geweest. Ze zouden ons op de hoogte houden van ontwikkelingen. Maar sindsdien hebben we niets meer vernomen”, aldus een van de omwonenden.

De wethouder zei maandagavond in de raad te begrijpen dat omwonenden sceptisch zijn geworden: ,,Het dossier loopt al jaren. Maar we proberen er echt alles aan te doen dat het bedrijf verhuist. We zitten midden in dat proces. We zijn op de goede weg.”

Strakker handhaven

De wethouder gaf ook aan dat de gemeente strakker gaat handhaven op fout geparkeerde trucks aan de Valkenswaardseweg. Daarvoor ligt een handhavingsbeschikking klaar die volgende week in het college van B en W wordt behandeld. Het laden en lossen van autowrakken op de weg is daar overigens wel toegestaan.

Als Sprankenis eenmaal is verhuisd, worden de bedrijfsgebouwen aan de Valkenswaardseweg gesloopt. Er ligt een plan voor woningbouw. De Valkenswaardseweg zelf wordt er anders ingericht zodat die veiliger wordt voor voetgangers en fietsers.