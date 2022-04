‘Onze School’ is een bruisend ontmoetingscentrum geworden

Het had weinig gescheeld of het karakteristieke gebouw aan de Stationsstraat was in 2010 aan de sloopkogel ten prooi gevallen. Toen verhuisden de leerlingen van de school, die inmiddels De Stapsteen heette, naar het gebouw De Muzenberg. Een burgerinitiatief wist de gemeente op andere gedachten te brengen en na een grondige renovatie in 2016 biedt het gebouw nu onderdak aan een groot aantal gebruikers op het gebied van zorg, cultuur, welzijn en educatie. Naast Seniorenvereniging Maarheeze is De Huiskamer in het gebouw gevestigd net als een kinderdienstencentrum van Lunet, CreAtelier D8, kunstenaarscollectief Perron 1, Zuidzorg, een psychotherapiepraktijk, Balance-coaching, New Talent, Samen Sterker Worden en de sociaal makelaar.

Dat het gebouw honderd jaar bestaat is reden voor een feestje. Een jubileumcommissie van vooral oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de St Josephschool organiseert rond dat honderdjarig bestaan een aantal activiteiten. Eigenlijk zou dat feestje twee jaar geleden gehouden worden. Het gebouw werd namelijk in 1920 opgeleverd en in gebruik genomen. De pandemie gooide echter roet in het eten. ,,Nu vieren we het honderdjarig bestaan alsnog. Dat doen we met een reünie van oud-leerlingen en -leerkrachten van de St Josephschool en een open dag van de huidige gebruikers”, zegt Huub Compen, zelf oud-leerling, leerkracht en directeur van de St Josephschool. Inmiddels hebben al meer dan 150 mensen zich hiervoor opgegeven en aanmelden kan nog steeds via www.onzeschoolmaarheeze.nl. Er is dan ook een fototentoonstelling ingericht. ,,We hebben ook een mooie glossy gemaakt, waarin Jac Biemans van de Heemkundekring de geschiedenis van het onderwijs in Maarheeze en vooral van de St Josephschool beschrijft. Ook staan er verhalen in van oud-leerlingen en leerkrachten en van de huidige gebruikers”, vertelt Edy Gemmeke, secretaris van het stichtingsbestuur van Onze School. Die glossy is tijdens de open dag à 5 euro te koop en daarna aan de bar in de ruimte van de seniorenvereniging.