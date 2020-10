Onzekere tijden voor Cranendonckse huiskamerprojecten

CRANENDONCK - Veel huiskamerprojecten in de gemeente Cranendonck hadden hun activiteiten nog maar net hervat na de sluiting in maart. Nu hebben de meeste trefpunten vanwege het oplaaiende coronavirus en de aanverwante maatregelen alweer besloten tot een nieuwe tijdelijke stop.

Waar ’t Buuls Zitje in gemeenschapscentrum De Borgh in Budel en ’t Dörpelke in De Schakel in Budel-Dorplein er vooralsnog voor kiezen open te blijven, kondigden de huiskamers in Budel-Schoot, Soerendonk en Maarheeze deze week aan dat ze hun activiteiten opnieuw stilleggen. ,,Ze hebben dit op eigen initiatief gedaan, omdat de vrijwilligers dit onder de huidige omstandigheden het meest passend vinden voor hun situatie”, aldus een woordvoerder van de gemeente Cranendonck.

De huiskamer in Gastel, die haar activiteiten na de sluiting in maart nog niet had hervat, blijft tot nader bericht gesloten.

Geen verplichte sluiting

De huiskamers vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Cranendonck. Die laat weten dat er vooralsnog geen sprake is van een verplichte sluiting. Wel moet op korte termijn duidelijk worden wat de nieuwe verscherpte coronamaatregelen voor gevolgen hebben voor de huiskamerprojecten. In afwachting hiervan blijft huiskamer ’t Buuls Zitje geopend. ,,We doen dit in goed overleg met de gemeente en onze vrijwilligers. Die heb ik onlangs allemaal geraadpleegd. Het merendeel heeft aangegeven hun dienst te willen blijven draaien. Slechts een paar mensen hadden hun twijfels”, vertelt coördinator Kitty Arets.

Eenzaamheid speelt rol

In de overweging om open te blijven speelt de strijd tegen eenzaamheid een belangrijke rol. Arets: ,,Er zijn bezoekers die tot de heropening in juli vier maanden lang nauwelijks iemand hebben gezien.” In het kader van de veiligheid en gezondheid van gasten en vrijwilligers is besloten om de lunch te schrappen. De activiteiten die wel doorgaan, worden gehouden binnen de RIVM-richtlijnen, benadrukt Arets.

Het Budelse huiskamerproject hervatte de activiteiten op 1 juli met maximaal 6 bezoekers per dagdeel. Door de aangescherpte maatregelen is dit gehalveerd tot 3. Arets: ,,In juli hebben we gewerkt met verschillende tijdsloten, maar dat was veel te ingewikkeld. Daarom zijn we overgeschakeld op het principe vol is vol.”

Vast ritueel

Ook in Budel-Dorplein is eenzaamheidsbestrijding de belangrijkste reden om open te blijven. ,,Tot grote tevredenheid van onze gasten hebben we de huiskamer op 1 september kunnen heropenen. Voor veel van hen is een bezoek aan ’t Dörpelke, waar ze samen een spelletje kunnen spelen of een praatje maken, een vast ritueel geworden”, zegt Wimke Houthuijzen van ’t Dörpelke. Wel zijn de regels aangepast. Behalve een reductie van het aantal bezoekers is een mondkapje voortaan verplicht en moeten bezoekers bellen om een afspraak te maken. Ook is de huiskamer alleen nog geopend op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag.