Ooggetuigen beschrijven chaos bij Kempencross: ‘Je zag mensen door de lucht vliegen’

VIDEO Auto rijdt publiek in bij race in Leende, zeven gewonden: organisa­tie vermoedt opzet

20:02 LEENDE - Een man (21) uit Reuver in Limburg is zondagmiddag op het publiek ingereden bij de prijsuitreiking van de Kempencross in Leende. Er zijn zeven gewonden gevallen. Een vrouw (17) uit Veghel en de bestuurder van de auto zijn aangehouden. Een uit de hand gelopen ruzie om geld is volgens de organisatie een mogelijke oorzaak.