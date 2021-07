Ook alternatief voor parade Brabantsedag belandt in de ijskast

Minima vaak in de problemen nadat thuiswo­nend kind 21 jaar wordt; korting op uitkering

21 juni HELMOND - Minima of bijstandsgerechtigden komen vaak in de problemen wanneer ze samen gaan wonen of nadat hun kind 21 jaar wordt. Vanaf die leeftijd gaat de overheid ervan uit dat ze financieel kunnen bijdragen aan het huishouden en dat dus minder uitkering nodig is.