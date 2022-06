Ook gemeente zet zinnen op nieuwe basisschool op plek tussen de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein

Dat bleek donderdag uit een voorgelezen verklaring van wethouder Marcel Lemmen (VVD), die zelf wegens ziekte niet aanwezig kon zijn bij de drukbezochte informatieavond in gemeenschapshuis De Schakel in Dorplein. Daar hielden de gemeente en schoolbestuur SKOzok een bijeenkomst over de toekomst van basisscholen De Wereldwijzer in Budel-Schoot en St. Andreas in Budel-Dorplein. De scholen werden begin dit jaar samengevoegd vanwege het dalende aantal leerlingen en personeelstekort.