Ook Heeze-Leende waagt zich nog niet aan fusie-oordeel

AnalyseHEEZE-LEENDE - Met de benen op tafel en de deur op slot sprak de gemeenteraad van Heeze-Leende voor de zomer over een mogelijk fusie met Valkenswaard en Cranendonck. Maandag de 14e gebeurt dat in een openbare vergadering. Maar een besluit is nog niet in zicht.

Ambtenaren van drie gemeenten (Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende) werken nu al zij aan zij in het samenwerkingsverband A2-gemeenten. Maar in een rapport over de bestuurlijke toekomst van de 3 gemeenten stelt het Bureau Berenschot dat die samenwerking lang niet ver genoeg gaat. Volgens Berenschot -dat door de gemeenten zelf is ingeschakeld- is het verstandig om te fuseren. Of op z'n minst om op korte termijn zo'n fusie-voornemen uit te spreken. Binnen die grote fusiegemeente (ruim 65.000 inwoners) moeten de 12 kernen dan tot op zekere hoogte wel zelfbestuur krijgen.

Oordeel

Het is nu aan de gemeenteraden om iets te doen met het Berenschot-rapport. Maar tot nu toe waagt niemand zich aan een oordeel. In eerste instantie is er in Cranendonck en Heeze-Leende in beslotenheid over het rapport gesproken. Deze week waagde de Cranendonckse politiek zich aan een openbare bespreking in een commissievergadering. In Valkenswaard werd het rapport direct al in de openbaarheid besproken.

Roze olifant

In Valkenswaard constateerde burgemeester Anton Ederveen dat het voor raadsleden moeilijk is om over de eigen gemeentelijke zelfstandigheid te praten. Hij had het over een roze olifant in de kamer: ,,We moeten die met elkaar benoemen en het erover hebben.” Maar veel verder dan het uiten van twijfels en vragen over de noodzaak van een fusie kwam het niet. In Cranendonck was het deze week al niet veel anders. Ook daar geen heldere uitspraken. Behalve van lokale partij Elan. Die wil dat Cranendonck hoe dan ook zelfstandig blijft. De rest wil eerst weten hoe de inwoners er tegenaan kijken.

Quote Hee­ze-Leen­de ziet zich als verbinden­de schakel binnen de A2-Samenwer­king Uit samenvatting besloten bijeenkomst

Wat de politiek in Heeze-Leende vindt, valt inmiddels te herleiden uit een samenvatting van de ‘zogenoemde benen-op-tafel bijeenkomst’ van 2 juli. Het stuk is deze week toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van 14 oktober. Er staat onder meer in dat raadsleden nog geen ‘eenduidig toekomstbeeld’ hebben van de gemeente Heeze-Leende'. Ook realiseren raadsleden zich dat er zonder Heeze-Leende helemaal niet gefuseerd wordt. Heeze-Leende ziet zich als ‘verbindende schakel binnen de A2-Samenwerking'.

Heldere uitspraken

Omdat het alle 3 of niemand is, willen de raadsleden van Heeze-Leende dan ook eerst weten wat hun collega's in Valkenswaard en Cranendonck vinden. De kans op heldere uitspraken in de openbare raadsvergadering van 14 oktober lijkt dus niet groot. De tekst bij het agendapunt vermeldt bovendien: ‘Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar van gedachten te wisselen (...) zonder dat er enige vorm van besluitvorming plaats vindt.’