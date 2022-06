Ook na 42 jaar kan afzwaaiende boswachter Mari de Bijl nog genieten van een bonte vliegenvanger of de zwarte ooievaar

met videoHEEZE - Mari de Bijl gaat met pensioen. De boswachter van Brabants Landschap heeft zich 42 jaar ingespannen voor de natuur in onze regio. Donderdag 30 juni is zijn laatste werkdag. Stilzitten is er niet bij; hij blijft volop in beeld. Sowieso in de natuur en via zijn wekelijkse column in deze krant.