Ook nieuwe generatie hardlopers loopt warm voor JP Balki Event

Feestterrein verhuisd

De 11-jarige debutant Raf van de Donk, eerste bij de kinderloop in een tijd van 13 minuten en 54 seconden, was toen nog maar een paar turven hoog. Inmiddels is hij een fanatieke hardloper. ,,Ik loop veel met mijn moeder, meestal een kilometer of 5 per keer.” Regelmatig rennen ze op de Boschlaan langs het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan Jean-Paul Balkestein. Raf: ,,Mijn moeder heeft me uitgelegd wat de betekenis ervan is.”

‘Veel bekende gezichten’

Oud-hockeyinternational Marcel Balkestein, de broer van Jean-Paul, liep de 3 kilometer bij de volwassenen. ,,Die afstand is voor mij meer dan voldoende. Ik ben nooit een liefhebber van het lopen van lange afstanden geweest”, zegt Balkestein. Hij is nauw betrokken is bij de organisatie en is blij dat het eerbetoon aan zijn broer nog altijd veel hardlopers in beweging brengt. Balkestein: “Wij hebben vanwege corona twee jaar stilgelegen. Ik was heel benieuwd of we nog mensen op de been zouden kunnen brengen, maar ik zie veel bekende gezichten vandaag terug. Dat zegt natuurlijk heel veel over JP.”