Op het laatste moment gered van de ondergang: in de Heemkamer zijn die voorwerpen te bezichtigen.

HEEZE - Om te vieren dat de Heemkamer is uitgebreid, houdt de Heemkundekring De Heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten een open dag. Er is meer ruimte voor de historie van eigen bodem en de voorwerpen die de leden hebben gered van de ondergang.

Tijdens het strippen van de voormalige De Gruyterwinkel tegenover de Brigidakerk in Geldrop, kwam een tegelwand uit 1950 tevoorschijn en een klein beschadigd tegeltableau uit 1920. Voor het in april 2020 ten prooi viel aan de sloop werden de tableaus net op tijd gered door leden van de Heemkundekring. Nu de Heemkamer is uitgebreid hebben beide tegelmozaïeken een plaats gekregen.

Volledig scherm Het tegeltableau van De Gruyter dat, dankzij de inzet van vrijwilligers, behouden is gebleven. © Olga Maria Berger

Onbeschadigd tinnen servies uit de 16e eeuw

Maar ook de oude houten waterput uit de 11e of 12e eeuw, gevonden in Genoenhuis staat er te pronken evenals de urnen die gevonden zijn bij de IJzeren man onder de hoogspanningskabels. ,,De laatste redding is een tinnen servies uit de 16e eeuw”, vertelt lid van de Heemkamer Jacques van Laarhoven. ,,Het werd onbeschadigd gevonden in een oude put aan de Emmerikstraat in Heeze.” Dit tinnen servies is nog niet te zien in de Heemkamer; het archeologisch onderzoek is nog niet afgerond

Quote Achteraf maar goed dat we gedwongen werden om uit de kelder te vertrekken Ton Steenbakkers, Heemkundekring Heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten

Leden van de Heemkundekring zijn sinds 1961 bezig met het verzamelen van documenten, voorwerpen, bidprentjes en bodemvondsten. ,,De kring werd vernoemd naar de Heerlijkheid Heeze, Leenden, Zesgehuchten”, vertelt voorzitter Ton Steenbakkers. ,,Geldrop en Sterksel hoorden er toen ook bij al is dat niet in de naam terug te horen. En dat blijft zo.” De Heemkamer was in die tijd gevestigd in Kasteel Geldrop. ,,We zaten in de kelder, onder de gewelven. De papieren werden bewaard in de huidige bibliotheek.”

Van Kasteel naar school

Het Kasteel had eind jaren 90 de ruimte zelf nodig en de Heemkamer moest weg. ,,Er was ergens een contract dat de erven van baronesse van Tuyll van Serooskerken hadden bepaald dat de Heemkundekring en het Gilde altijd een plaats moesten hebben in het Kasteel", vertelt van Laarhoven. ,,Maar dat was verdwenen. Achteraf maar goed dat we gedwongen werden om uit de kelder te vertrekken. Voor de voorwerpen was het veel te vochtig.” De kring vertrok naar twee leegstaande lokalen in de Geldropse wijk Akert tot de school werd gesloopt.

In Heeze konden ze terecht in de voormalige kantine van sporthal De Pompenmaker. ,,We hebben er tijdens corona ruimte bij kunnen huren”, vertelt Paul Henneman, een van de leden. ,,Die is nu ingericht met schatten van eigen bodem. Dat zijn niet alleen voorwerpen. Mensen hebben bijvoorbeeld 80.000 bidprentjes gebracht, heel belangrijk voor stamboekonderzoek.”

Geschiedenis voor huiseigenaren

De heemkamer heeft ook de documenten van de Schepenbank gekregen. Daarin staat de geschiedenis van ieder stukje grond. Een huiseigenaar kan daarin terugvinden wat er vroeger op zijn grond is gebeurd of welk gebouw er heeft gestaan.” Een groot gedeelte is al gedigitaliseerd.

Volledig scherm Het lokaal gebuld met de verzameling van Toon van Gils in de Heemkamer in Heeze. © Olga Maria Berger

Waar de leden nog aan moeten beginnen is het uitpluizen van het archief van Geldroppenaar Toon van Gils. Van Gils, die in 2020 overleed op 93-jarige leeftijd, besteedde een groot deel van zijn leven aan een archief over Geldrop en Mierlo. Het is zo uitgebreid dat het een eigen ‘lokaal’ heeft gekregen.

De open dag is op 15 oktober van 11.00 tot 16.00 uur in de Heemkamer in Heeze, Pompenmaker 6. Speciaal voor de gelegenheid wordt een maquette van het Heemgebied getoond. Er worden presentaties gehouden over bidprentjes, de Schepenbank en archeologie. Mensen die een oud voorwerp hebben, kunnen het meebrengen om door leden van de kring bekeken en gedateerd te worden. Op de boekenmarkt zijn o.a. archeologische boeken voor een kleine prijs te koop. En er is een verrassing die met De Vaandeldrager te maken heeft.