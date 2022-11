Op het Verbroederingsbal in Budel zijn bezoekers het feesten niet verleerd

BUDEL - Wie in Cranendonck prijzen wint tijdens een van de carnavalsoptochten, mag een groep vrijwilligers in Budel hartelijk bedanken. Opbrengsten van hun Verbroederingsbal gaan namelijk deels naar de carnavalsverenigingen in de verschillende kernen.

Dit weekend vond de achtste editie plaats. Voor de organisatie van het Verbroederingsbal kwam van feesten tijdens het bal ‘helemaal niks’ terecht, zegt Frank Beerten van de organisatie. ,,Vroeger was dat nog wel zo, dan pikten we zelf wat optredens mee. Tegenwoordig is de avond vrij stressvol. Heel leuk, maar stressvol. Voor ons is de aanloop naar het festival minstens zo gezellig.”

Beertens is een van de zeventien vrijwilligers die als groep ‘de organisatie’ vormen. Samen verwelkomden ze dit jaar namen als Frans Duijts, Lamme Frans, Vieze Jack en Buren van de Brandweer. ,,Grote acts hebben we eigenlijk vanaf het begin gehad”, zegt Beerten. ,,Maar de budgetten zijn nu groter. Tegenwoordig hebben we vooral méér acts.”

Lagere opkomst?

De organisatie was vooraf een beetje bang voor een lagere opkomst. Door corona, en door het besluit het festival 18-plus te maken. Roel Vos, ook van de organisatie: ,,Het is toch drie jaar lang geen carnaval geweest. Mensen hebben een zomer van inhaalfestivals achter de rug, en natuurlijk denken sommigen nog altijd na over corona. Dan is het afwachten wat er hierop afkomt.”

Onder anderen Frans Duijts trad op tijdens het Verbroederingsbal. © DCI Media

Vanuit een soort tijdelijke bedrijfskantine kunnen hij en Beerten constateren dat de bezoekersaantallen goed lijken, rond half negen op de avond. ,,Als wij straks 3500 man bij elkaar hebben, en sommigen komen vanuit Luik, Maastricht, Düsseldorf of Amsterdam, dan hebben we weer een prachtig feest neergezet”, aldus Frank Beerten. Roel Vos vult aan: ,,De avond is geslaagd als we over een paar weken nog steeds in het dorp horen over hoe vet het was.”

Vriendengroep uit Hunsel

Bas (19) en Sjors (18) zijn met hun vriendengroep uit Hunsel aanwezig op het feest. ,,We zijn al een aantal keer geweest”, zegt Bas. ,,Je ziet dat veel, groepen mensen die hier gewoon elke keer zijn.” Ze zijn gekleed in herkenbare tenues van hun carnavalsvereniging, V.V. De Knalpiep. De opbrengst van vanavond komt, denken ze, niet bij hun optocht terecht, maar dat maakt niet uit. ,,Ons draait het hierom”, lacht Sjors terwijl hij naar zijn biertje wijst.

Feesten tijdens het Verbroederingsbal in Budel. © DCI Media

De mannen en hun vrienden hebben na corona geen tijd nodig om er weer in te komen, om het feesten te herontdekken. Als je wist waar je heen moest, ging het feest voor jongeren namelijk gewoon door de afgelopen jaren. ,,We zijn eigenlijk nooit gestopt”, geeft Sjors toe.