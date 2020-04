Op tv gaan diensten in Heeze-Leende en Cranendonck gewoon door

HEEZE-LEENDE/CRANENDONCK - Nu de kerken gesloten zijn in verband met het coronavirus, zendt RTV Horizon wekelijks een dienst uit vanuit één van de kerken in Heeze-Leende of Cranendonck.

Deze uitzending is zeker tot en met eind mei (Pinksteren) elke zondag om 11 uur te zien op de tv- zender van RTV Horizon, met om elk heel uur een herhaling, tot 18 uur. Daarna is de uitzending terug te vinden op het YouTube kanaal van Horizon. Na Pinksteren wordt gekeken of hier een vervolg aan wordt gegeven.

Vanaf half maart zijn de kerken gesloten. Er mogen geen kerkdiensten meer gehouden worden in de kerken. Wel kan hier en daar nog een kerk bezocht worden, bijvoorbeeld om een kaarsje aan te steken.

RTV Horizon zendt al jaren elke zondag een Geestelijk Vitamientje uit. Deze Vitamientjes, kerkelijke gesprekjes, worden verteld door pastoor Ton Sip (Cranendonck), pater Wim van Meijl (Leende) en dominee Mirjam van Nie (Heeze), elk op hun eigen wijze.

Leendenaar Johan Bax zocht contact met RTV Horizon, met de vraag of deze organisatie iets zou kunnen doen voor de mensen die normaal naar de kerk gaan. Erik-Jan Sterke, programmamaker bij Horizon, is voor elk goed initiatief te porren. Sterke: ,,Johan belde me op met de vraag of er een dienst op tv kon komen. Niet alle trouwe kerkgangers hebben internet, maar meestal wel een tv. Zo kwamen we op het idee om een dienst te filmen. Zondag 22 maart werd via het tv kanaal van RTV Horizon de eerste kerkdienst uitgezonden.”

Teken van verbondenheid

Sterke: ,,Je wilt niet weten hoeveel positieve reacties we gekregen hebben na het uitzenden van de diensten.” De dienst is een mengeling van een protestantse en een rooms-katholieke viering. Dominee Van Nie: ,,God is er voor de protestanten én voor de katholieken. We doen dit samen, als teken van verbondenheid. Samen in deze moeilijke tijd.” Een waardige en vooral mooie samenwerking. Pater Van Meijl: ,,Hiermee geven wij gehoor aan de behoefte van vele gelovige dorpsgenoten om persoonlijk aangesproken te worden door vertrouwde gezichten. We doen nu de viering voor een camera, maar eigenlijk voelt het alsof je in de kerk staat.”

De dominee, pater en pastoor bidden tijdens deze dienst samen, lezen voor uit de bijbel, houden een verkondiging en schenken aandacht aan de bij de voorgangers opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen.

Pater Van Meijl: ,,We gaan sowieso tot en met Pinksteren door met onze kerkdiensten. Tot dan mogen er geen openbare kerkdiensten plaats vinden. Daarna zien we wel weer verder.”