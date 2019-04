Open dag bij boer Arie in Heeze met een hoge aaibaarheidsfactor

Met de open dag mikt de Heezenaar, die tevens in een insectenkwekerij werkt, op twee doelgroepen: mensen die bewust bezig zijn met biologisch voedsel én jonge gezinnen, die vooral een gezellig dagje uit willen beleven. Deze laatste groep bezoekers is vooral te vinden bij het springkussen en in schapenstal, waar een 'knuffelhoek' is ingericht. "Niet knijpen, je moet met je handen een kommetje maken", zegt een medewerker, die als een moederkloek over de lammetjes en kuikentjes waakt. "Bij het aaien van de kuikentjes moet je de kinderen goede instructies geven. Ook zijn sommige kinderen in het begin een beetje bang. Vooral het aanraken van de kop van een lammetje vinden ze best wel spannend."