Opening De Schammert in Leende gaat nog even niet door

Nu De Schammert op minder dan halve kracht kan opstarten blijft de lintjesschaar nog even opgeborgen. Het is niet het juiste moment voor een officiële, feestelijke opening, vindt Sjir Rouschop, voorzitter van Stichting Dorpshuis Leende: ,,Onder meer door de sluiting van de horeca kan het gebouw niet worden geopend, zoals we dat zouden willen.”

Weinig inhoud

Ook kan er vanwege de geldende coronamaatregelen en -richtlijnen weinig inhoud worden gegeven aan een van de voornaamste functies van het nieuwe gebouw. Rouschop: ,,De Schammert moet een ontmoetingsplek zijn voor het dorp en dat kan nu niet. Tenminste, niet op de manier zoals we dat voor ogen hebben.”

Na de sleuteloverdracht is er de afgelopen twee weken veel werk verzet. Ook door vrijwilligers. Rouschop: ,,Zo hebben, naast een geluidstechnicus, leden van de fanfare, carnavalsvereniging en toneelvereniging geholpen bij de inrichting van het podium. Hun werk is onbetaalbaar. Bovendien is er daardoor ook al iets van een binding met het nieuwe gebouw ontstaan."

Inmiddels prijkt ook de naam 'De Schammert' op de gevel van het nieuwe dorpshuis aan de Dorpstraat. De eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden en basisschool De Triangel en gymvereniging Olympia hebben al gebruik gemaakt van de nieuwe gymzaal.

Rouschop: ,,We zijn blij dat we de dorpsbewoners iets kunnen aanbieden, zij het voorlopig op beperkte schaal. Op dit moment zijn we druk doende met het inventariseren van wat er allemaal wel en niet door kan gaan. Daar is nog behoorlijk wat afstemming voor nodig.”

Meer lucht

De nieuwe coronamaatregelen geven het stichtingsbestuur wat meer lucht om een aantal afwerkpuntjes aan te pakken. ,,Daardoor krijgen we de gelegenheid om alles perfect in te richten. Door langere levertijden moeten we bijvoorbeeld wat langer wachten op de nieuwe stoelen voor de foyer. En ook het bibliotheekpunt is nog niet helemaal klaar. Dat duurt waarschijnlijk nog een paar weken."

Het geeft de beheerders ook wat meer tijd en ruimte om zich het gebouw eigen te maken. Rouschop: ,,In vergelijking met het oude dorpshuis De Meent verandert er natuurlijk het een en ander. Alleen al doordat in het nieuwe dorpshuis een sportzaal is geïntegreerd.”