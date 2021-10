Opening dorpshuis De Schammert: ‘Het lange wachten is beloond’

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Dat was het afgelopen weekend de algemene teneur tijdens het officiële openingsweekend van dorpshuis De Schammert in Leende.

Na een jarenlange aanloop, met daaropvolgend een start midden in de coronapandemie, opende de nieuwe multifunctionele accommodatie in het Leendse dorpshart vrijdag officieel de deuren. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende. Met een druk op de knop startte hij een filmpje waarin onder meer de nieuwe huisstijl van De Schammert werd gepresenteerd.

De officiële opening vond vanwege de coronamaatregelen bijna een jaar na de sleuteloverdracht plaats. Sjir Rouschop, voorzitter van het Schammert-bestuur: ,,We hadden het gebouw natuurlijk liever een jaar geleden geopend, maar dat was ons helaas niet gegeven. Corona had wel als voordeel dat we meer tijd kregen om alle puntjes op de i te zetten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Leende leest, leert en leeft in dorpshuis De Schammert. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het grote publiek kon - voor zover dat nog niet was gebeurd - het afgelopen weekend kennismaken met het nieuwe complex, de opvolger van gemeenschapshuis De Meent én de gymzaal aan het Marijkeplein in Leende. Op zaterdag kon dat met een optreden van de plaatselijk coverband Qnöt. Op zondag was er een open dag, waar een groot aantal vaste gebruikers zich presenteerde met informatie, optredens en demonstraties. Bezoekers konden onder meer rondstruinen in de vergaderruimten, foyer en de sport- en cultuurzaal.

Quote Naar wat ik er over hoor heeft iedereen een wauw-ge­voel bij het betreden van De Schammert Piet Kuppens, Penningmeester Zorgcoöperatie Graaggedaan

Eén van de nieuwe gebruikers van het nieuwe dorpshuis is Zorgcoöperatie Graaggedaan, die onlangs een deel van haar activiteiten naar De Schammert verhuisde. De coöperatie voelt zich steeds beter thuis in het nieuwe complex. Penningmeester Piet Kuppens: ,,Naar wat ik er over hoor heeft iedereen een wauw-gevoel bij het betreden van De Schammert. Wel merken we dat mensen de loop naar onze activiteiten nog moeten krijgen, maar het begint te groeien.”

Eerste grote activiteit van De Lindse Blaos

Met de jaarlijkse cabaretavond heeft carnavalsvereniging De Lindse Blaos haar eerste grote activiteit in het nieuwe dorpshuis er net op zitten. ,,Het is soms nog een beetje zoeken, maar we hebben in het voortraject goed kunnen meedenken”, zegt secretaris Noud van Weert. Een voorbeeld daarvan zijn de grote schuifbakken onder het podium. De enorme lades zijn gemaakt door vrijwilligers. ,,Ze dienen niet alleen als extra opslagruimte, maar ook als uitbreiding van het podium. Daardoor kunnen we de loze ruimte onder het podium optimaal benutten”, vertelt mede-bedenker en maker Jan Groenen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De open dag ter ere van de opening van De Schammert. © Sem Wijnhoven/DCI Media

De weg van de tekentafel naar de uiteindelijke nieuwbouw duurde ruim 10 jaar en zat vol hobbels. ,,Het lange wachten is beloond. Het is een mooi en multifunctioneel gebouw geworden”, vindt Petra Maas. Samen met haar man André bezocht ze zowel de concertavond als open dag. Het nieuwe gebouw, met een bibliotheekvoorziening, grand café en terras, nodigt ook meer uit om spontaan binnen te lopen, aldus Petra: ,,Een bezoek aan De Meent was vaak heel gericht, op een afspraak of optreden.”

Jan en Riny van Weert brachten zondag voor de eerste keer een bezoek aan het nieuwe dorpshuis. Het echtpaar uit Budel-Schoot is enthousiast. ,,Het is een hele verbetering voor het dorp”, zegt oud-Leendenaar Jan. ,,In het oude gemeenschapshuis bezochten we jarenlang de Tonpraotavonden, maar daar is het de laatste jaren mede door corona niet meer gekomen. Ik denk dat we de volgende keer wel weer zullen gaan.”