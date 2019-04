Opgeknapte jongerenplek in Boudriepark Budel heropend: ,,Het is er een stuk netter op geworden”

Extra waakzaam­heid vanwege droogte: piloten extra alert maar Paasvuur Budel gaat door

16 april BUDEL - Piloten van Kempen Airport zijn extra alert op rookpluimen die wijzen op bos- en heidebranden. In ruim een week tijd zijn er al drie bosbranden geweest in de regio. Desalniettemin gaat het Paasvuur in Budel vooralsnog gewoon door.