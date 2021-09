Ophef om proostende bestuurders tijdens opening ‘alcoholvrije’ kermis; ,,Wij als braaf gevaccineerde Bulanders moeten het met een blikje fris doen”

Man was getuige van hoe lichaam Wies Hensen werd gedumpt: ‘Busje had een rolluik aan de zijkant’

31 augustus DOMMELEN - Precies op de plek in Dommelen waar het lichaam van Wies Hensen 32 jaar geleden naakt werd gevonden, stond eerder die nacht een opvallend busje: oud en met een rolluik aan de zijkant. De politie is ervan overtuigd dat ooggetuige Frans de daders van de nooit opgeloste moord heeft gezien. In de afgelopen weken zijn er 90 tips over de zaak binnengekomen.