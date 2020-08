Oplettende wandelaar voorkomt illegaal blotevoetenfeest in Leenderbos

LEENDE - Dankzij een mailtje van een oplettende wandelaar is afgelopen weekend een illegaal zomerfeest in het Leenderbos voorkomen.

De opbouw van het festival was al in volle gang. De gemeente Heeze-Leende onderzoekt of en wat voor gevolgen dit nog gaat hebben voor de organisatoren.

Staatsbosbeheer-boswachter Erik Schram vertelt dat een wandelaar hem zaterdagmiddag mailde over het festival in opbouw. ,,Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Zonder melding, zonder toestemming gewoon zo’n festival organiseren. Er stonden allerlei auto’s, een bar, parasols, een hemelbed. Ik denk dat het een soort hippie-achtig blote voeten summerparty moest worden”.

Afbreken en vertrekken

Schram waarschuwde de gemeente en die haalde de politie er bij. Het gekozen festivalterrein ligt vlakbij manege De Molenberg bij de A2-afslag Leende. De politie gaf opdracht alles af te breken en te vertrekken.

Schram wijst er op dat het Leenderbos eigendom is van Staatsbosbeheer en dat zomaar iets organiseren op de grond van een ander gewoon niet mag. Daarvoor is toestemming nodig. ,,Wij moeten weten wat er allemaal gebeurt op ons terrein en wanneer. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat activiteiten elkaar in de weg zitten. Ook in geval van bosbrand moeten we natuurlijk weten die we in zo’n gebied zijn”.

Trouwerijen en hondenuitlaatservices

Volgens Schram worden de gebieden van Staatsbosbeheer steeds vaker gebruikt voor MTB tochten, fotoworkshops, trouwerijen, wandeltochten, trailruns en hondenuitlatservices. ,,Door corona was dat iets minder. Al kwamen er toen wel ineens veel meer wandelaars. Maar nu begint het aantal activiteiten weer toe te nemen. Als daar dan ook nog eens dit soort dingen bij komen, zijn we daar helemaal niet blij mee. Het was altijd al verplicht om activiteiten en evenementen te melden, maar sinds kort staat ook op de borden vermeld dat voor georganiseerde (commerciële) activiteiten toestemming nodig is van Staatsbosbeheer”.

