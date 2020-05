Opluchting: Kizito mag weer

‘Het was alsof de groepsapp ontplofte, zo blij waren onze leden toen we appten dat we weer gingen beginnen”, zegt Kizito-voorzitter Peter Albers. Toen de sportverenigingen weer mochten opstarten, was het voor de scouting nog even onduidelijk of zij dat ook weer mochten doen: ,,Wij vallen niet onder de sport, dus hebben we eerst overlegd met wethouder Lemmen”, aldus Albers.

Voor Lemmen was het snel duidelijk dat de scouting de jeugd weer mocht ontvangen als ze zich aan de richtlijnen van Scouting Nederland zou houden. Hij kijkt vrijdagavond tevreden toe hoe de scouts, van elf tot vijftien jaar, zich vermaken met de zeskampspelen die door de leiding zijn uitgedacht: allemaal spelen waarbij 1,5 meter afstand in acht gehouden kan worden. ,,Ik ben niet alleen hierover tevreden, maar eigenlijk in het algemeen hoe het in Cranendonck loopt. Maar ik ben vooral blij dat ik weer plezier zie.”

Flexibiliteit

Hij roemt de flexibiliteit en onderlinge samenwerking bij verenigingen en hoe de ouders met de regels omgaan. Als het gaat om regels, weten de scouts perfect hoe ze die moeten toepassen. Alsof het een alledaagse gewoonte is, desinfecteert iedereen even goed de handen. Voor de zekerheid kijken twee ‘coronawachten’ toe of de regels goed nageleefd worden, maar de scouts corrigeren ook elkaar: als één van zijn vriendjes te dichtbij komt, zegt Kai Verweerden (12): ,,Hoho, afstand.”

Kai is maar wat blij dat hij weer naar de scouting kan: ,,Ik heb het erg gemist. Ik moest wel huiswerk maken, maar ik hield veel tijd over.”

In die vrije tijd heeft hij met de ervaring die hij opdeed bij de scouting een boomhut gemaakt. Ook maakte hij glijbanen voor in het zwembad, samen met zijn vriend Gijs Toonen (14).

Ook Gijs heeft zijn vrije tijd veelal gevuld met scoutingachtige activiteiten: hij heeft zelf nog een kabelbaan in de tuin thuis aangelegd en een schuimbad gemaakt. Van alle regels die de scouts hebben meegekregen, vinden Gijs en Kai de 1,5 meter afstand het moeilijkst. ,,We letten er heel goed op, maar we zijn zo gewend om even iemand een knuffel te geven”, zegt Kai.