Opnames film ‘Wending’ bij natuurbegraafplaats in Heeze

Pater Mervin: van India via Heeze naar India

12 augustus HEEZE - Pater Mervin Varayankunnel heeft het naar zijn zin in de Nicasiusparochie (Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo). Maar toen zijn overste in India hem dit voorjaar vroeg om terug te gaan naar zijn geboortestreek Vagamon in het zuidelijkste puntje, aarzelde hij niet. Zijn familie woont er, en hij krijgt de leiding over een mooi project.