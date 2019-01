Opnieuw forse vernielingen in natuur bij Leende

De vernielingen doen denken aan een vergelijkbaar voorval in de Valkenhorst, een ander natuurgebied in de buurt van Leende. Daar trof Schrams collega Mari de Bijl eind november zo'n twintig omgezaagde jonge eiken aan. Bij beide acties is het volstrekt onduidelijk welk motief erachter de acties steekt. ,,We hebben destijds wel een melding gedaan", vertelt De Bijl. ,,Maar we zijn sindsdien niets wijzer geworden. Het wordt ook erg lastig om te gaan rechercheren op een aantal vernielde bomen, natuurlijk.”

De Bijl sprak toen en nu wel het vermoeden uit dat het een gerichte actie betrof. Een toevallig voorbij komende vandaal zaagt immers niet zomaar twintig bomen om. Ook het schrikdraad in het Leenderbos lijkt met voorbedachten rade kapot te zijn geknipt. ,,Het is om de vijf à tien meter op tientallen plekken vernield”, vervolgt Schram. ,,Dat kan alleen met een grote tang of schaar. Wie het gedaan heeft en waarom, daar kunnen we niets zinnigs over zeggen.” Er was in het Leenderbos nog niet eerder sprake van grote vernielingen. ,,Natuurlijk komen we wel eens een bordje tegen dat door vuurwerk kapot is gegaan. Maar dit is een heel andere schaal van grootte.”